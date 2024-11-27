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Тренер «ПСЖ» Энрике установил антирекорд клуба в Лиге чемпионов

Тренер «ПСЖ» Энрике установил антирекорд клуба в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике установил тренерский антирекорд клуба в Лиге чемпионов после матча 5-го тура общего этапа турнира, в котором парижане с минимальным счётом 0:1 уступили мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает портал Stats Foot в соцсетях.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

По информации источника, теперь на счету испанского специалиста 8 проигранных матчей во главе французского клуба в Лиге чемпионов из 17 (всего при четырёх победах).

Ранее худший результат в истории клуба был у французского специалиста Лорана Блана, который проиграл 7 матчей из 30 в главном еврокубковом соревновании с парижанами.

По итогам пяти матчей «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив четыре очка.

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