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«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет

«Манчестер Сити» установил личный антирекорд последних 35 лет
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Раду Петреску из Румынии. Матч закончился со счётом 3:3. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

Как отмечает Opta Sports, это первый с мая 1989 года случай, когда «Манчестер Сити» упустил победу в матче, в котором вёл с разницей в три гола. 35 лет назад это произошло в поединке второго английского дивизиона с «Борнмутом» (3:3).

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих поединках подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражение.

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