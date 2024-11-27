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Аршавин: детей у меня шесть, хотя официально — пять

Аршавин: детей у меня шесть, хотя официально — пять
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, сколько у него детей.

«Детей у меня шесть, хотя официально — пять. Есть ещё один ребёнок, но мама ребёнка не захотела записывать его на меня. Она сказала: «Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести». На самом деле она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Она не захотела — даже отчество не дала моё», — сказал Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

В составе сборной России Андрей Аршавин сыграл 75 матчей, забил 17 голов и записал на свой счёт 20 передач. В январе 2022 года экс-игрок российской национальной команды был назначен на пост гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию.

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