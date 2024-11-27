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Новичок «ПСЖ» объяснил эпизод с голом в ворота Сафонова в матче с «Баварией»

Новичок «ПСЖ» объяснил эпизод с голом в ворота Сафонова в матче с «Баварией»
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Опорный полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о поражении парижан в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) и отреагировал на эпизод с голом в ворота российского вратаря Матвея Сафонова.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Мы должны оставаться едиными. С красной карточкой, конечно, это сложно. Но это футбол. Команда останется той же с начала и до конца. Ошибка Сафонова? Это не его вина, это вина всей команды. Когда нам забивают, ответственность ложится на всю команду. Мы остаемся вместе, что бы ни произошло. Болельщики разочарованы, как и мы. Мы будем бороться до конца», — приводит слова Невеша слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

Напомним, единственный гол «Баварии» в этом матче был забит после того, как Йозуа Киммих с левого угла поля закрутил мяч в сторону ворот Сафонова. Вратарь не смог зацепиться за мяч, и тот упал в вратарскую, откуда Ким Мин Джэ срезал его головой в сетку.

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