Новичок «ПСЖ» объяснил эпизод с голом в ворота Сафонова в матче с «Баварией»

Опорный полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о поражении парижан в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) и отреагировал на эпизод с голом в ворота российского вратаря Матвея Сафонова.

«Мы должны оставаться едиными. С красной карточкой, конечно, это сложно. Но это футбол. Команда останется той же с начала и до конца. Ошибка Сафонова? Это не его вина, это вина всей команды. Когда нам забивают, ответственность ложится на всю команду. Мы остаемся вместе, что бы ни произошло. Болельщики разочарованы, как и мы. Мы будем бороться до конца», — приводит слова Невеша слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

Напомним, единственный гол «Баварии» в этом матче был забит после того, как Йозуа Киммих с левого угла поля закрутил мяч в сторону ворот Сафонова. Вратарь не смог зацепиться за мяч, и тот упал в вратарскую, откуда Ким Мин Джэ срезал его головой в сетку.

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