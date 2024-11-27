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Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче с «Брестом»

Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче с «Брестом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Левандовски – 10'     2:0 Ольмо – 66'     3:0 Левандовски – 90+2'    

«Заслуженная победа с разницей в три гола. Мы могли забить даже больше, но я всё равно доволен результатом. Хорошо, что мы после игры с «Сельтой» показали такое выступление и сделали правильные выводы», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

Напомним, ранее каталонская команда проиграла «Реалу Сосьедад» (0:1) и сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) в рамках Ла Лиги.

По итогам пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов команда Флика занимает второе место с 12 очками.

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