Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче с «Брестом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

«Заслуженная победа с разницей в три гола. Мы могли забить даже больше, но я всё равно доволен результатом. Хорошо, что мы после игры с «Сельтой» показали такое выступление и сделали правильные выводы», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

Напомним, ранее каталонская команда проиграла «Реалу Сосьедад» (0:1) и сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) в рамках Ла Лиги.

По итогам пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов команда Флика занимает второе место с 12 очками.

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