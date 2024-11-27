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Рабинер: в РПЛ есть такса: 5 млн рублей. Тогда тебя не будут «убивать» судьи

Рабинер: в РПЛ есть такса: 5 млн рублей. Тогда тебя не будут «убивать» судьи
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Известный спортивный журналист Игорь Рабинер отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Напомним, ранее Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе РФС.

«Что нужно было сделать для «Крыльев», чтобы помочь им на 36 миллионов рублей? Можем ли мы вспомнить хоть один крупный скандал с арбитражем в их пользу? И близко не помню, чтобы кто-то в последние годы высказывался на тему, что Самаре систематически «подсвистывают».

А если нет — дальше уже делаю вывод сам, — то это означает одно. То, что на обслуживание каждого матча РПЛ существует фиксированная такса, и она даже не означает помощь судей, а лишь то, что тебя не будут «убивать». Та самая круговая порука, о которой говорил губернатор Самарской области. И которая «мажет как копоть», как писал Илья Кормильцев и пел Вячеслав Бутусов.

Один человек, связанный с нашим футбольным миром, хотя и не являющийся напрямую его частью, мне эту таксу только что написал, — пять миллионов рублей. У меня, естественно, нет никакой возможности проверить, правда это или нет. Я просто ретранслирую только что мне сообщённое», — написал Рабинер в своём телеграм-канале.

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