Николич высказался о выходе ЦСКА в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу московской команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

«Отличный результат и выход в полуфинал Кубка России. На данный момент для нас это неплохое достижение. Большое спасибо всем, кто пришел поболеть за команду в такую погоду. Мы с футболистами получили огромное удовольствие от поддержки фанатов на сегодняшнем матче. Фанатский заряд не позволяет игрокам расслабиться во время игры — с такой поддержкой встречи получаются совсем другие.

Сейчас есть три дня на восстановление, и следующий матч с тем же соперником. К нынешнему моменту — концу первой части сезона — футболисты уже отыграли почти по 30 матчей, а сборники еще больше. Слава богу, все здоровы, так что готовимся к следующей встрече», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.