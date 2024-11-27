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Николич высказался о выходе ЦСКА в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Николич высказался о выходе ЦСКА в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу московской команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«Отличный результат и выход в полуфинал Кубка России. На данный момент для нас это неплохое достижение. Большое спасибо всем, кто пришел поболеть за команду в такую погоду. Мы с футболистами получили огромное удовольствие от поддержки фанатов на сегодняшнем матче. Фанатский заряд не позволяет игрокам расслабиться во время игры — с такой поддержкой встречи получаются совсем другие.

Сейчас есть три дня на восстановление, и следующий матч с тем же соперником. К нынешнему моменту — концу первой части сезона — футболисты уже отыграли почти по 30 матчей, а сборники еще больше. Слава богу, все здоровы, так что готовимся к следующей встрече», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

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