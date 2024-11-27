Дмитрий Губерниев отреагировал на коррупционный скандал вокруг «Крыльев Советов»

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее чиновник выступил с заявлением, что самарские «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

«Сигнал, конечно, очень серьёзный. И к нему стоит прислушаться, особенно нашим правоохранительным органам. Я не сомневаюсь, что компетентные органы просто обязаны разобраться, потому что сумма‑то кругленькая, 36 миллионов, это особо крупные размеры. Нужно докопаться до истины, кто работает с судьями, как это происходит, да ещё и за такие деньги. Ясно, что речь идёт не только про «Крылья Советов». Как бы там ни было, мяч сейчас на стороне правоохранительных органов. За такое нужно карать по всей строгости», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

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