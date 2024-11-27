Футболист «Зенита» Ерохин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

— Правильно я понимаю, что ты чувствуешь в себе силы и в ближайшие год-два-три не собираешься завершать карьеру?

— Силы есть, мотивация тоже на должном уровне. Поэтому посмотрим, как всё сложится.

— Есть ли мысли, что будет после завершения карьеры? Хочешь ли остаться в футболе?

— Ты всегда к чему-то готовишься. Наверное, я не исключение. Стараюсь учиться в каких-то моментах у тренеров, менеджеров, подтягивать языки и прочие моменты. Естественно, футбол занимает большую часть моей жизни. Много времени ему отдал. Поэтому прерывать с ним какую-то связь не хотелось бы, но я всегда стараюсь думать о том, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и сосредоточиться на том, чем я занимаюсь в конкретный момент. Сейчас пока все мысли об этом сезоне. Тем более он — знаковый, юбилейный. Дальше уже будем смотреть, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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