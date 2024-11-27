Футболист «Зенита» Ерохин — об отсутствии еврокубков: и в РПЛ есть очень интенсивные матчи

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался об отсутствии игры российских клубов в еврокубках.

— Можно ли сказать, что в такие моменты, как в матчах с «Фенербахче», особенно скучаешь по международным матчам и соперникам? Наверняка играть с одними и теми же уже надоело.

— Всегда хочется большего и лучшего. Но в любом случае и в чемпионате России есть эмоциональные и очень интенсивные матчи. Сейчас идёт острейшая борьба в двух турнирах. И ближайшие матчи очень важны для нас. Команды особенно настраиваются против «Зенита», все говорят об этом открыто в интервью, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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