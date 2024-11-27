«Ботафого» обыграл «Палмейрас» в ключевом матче чемпионской гонки Бразилии

В ночь с 26 на 27 ноября мск на стадионе «Альянс Парке» в Сан-Паулу завершился матч между лидерами бразильской Серии А «Палмейрас» и «Ботафого» в рамках 36-го тура национального чемпионата. Выездную победу со счётом 3:1 одержали футболисты «Ботафого».

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Грегоре, на 73-й минуте венесуэльский хавбек Джефферсон Саварино забил второй мяч своей команды. На 89-й минуте защитник Адриэлсон довёл счёт до крупного в пользу «Ботафого». На 90+3-й минуте колумбийский полузащитник «Палмейрас» Ричард Риос установил окончательный результат.

Ангольский экс-защитник «Ростова» Баштуш начал матч в стартовом составе гостей, получил травму и на 12-й минуте был заменён на Адриэлсона.

Эта победа позволила «Ботафого» отобрать у «Палмейрас» лидерство и возглавить чемпионскую гонку с трёхочковым отрывом от соперника за два тура до завершения розыгрыша.

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