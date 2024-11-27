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Палмейрас — Ботафого, результат матча 27 ноября 2024, счет 1:3, 36-й тур бразильской Серии А

«Ботафого» обыграл «Палмейрас» в ключевом матче чемпионской гонки Бразилии
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В ночь с 26 на 27 ноября мск на стадионе «Альянс Парке» в Сан-Паулу завершился матч между лидерами бразильской Серии А «Палмейрас» и «Ботафого» в рамках 36-го тура национального чемпионата. Выездную победу со счётом 3:1 одержали футболисты «Ботафого».

Бразилия - Серия А . 36-й тур
27 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу
Окончен
1 : 3
Ботафого
Рио-де-Жанейро
0:1 Gregore – 19'     0:2 Саварино – 73'     0:3 Адриэлсон – 89'     1:3 Риос – 90+3'    
Удаления: Роша – 70' / нет

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Грегоре, на 73-й минуте венесуэльский хавбек Джефферсон Саварино забил второй мяч своей команды. На 89-й минуте защитник Адриэлсон довёл счёт до крупного в пользу «Ботафого». На 90+3-й минуте колумбийский полузащитник «Палмейрас» Ричард Риос установил окончательный результат.

Ангольский экс-защитник «Ростова» Баштуш начал матч в стартовом составе гостей, получил травму и на 12-й минуте был заменён на Адриэлсона.

Эта победа позволила «Ботафого» отобрать у «Палмейрас» лидерство и возглавить чемпионскую гонку с трёхочковым отрывом от соперника за два тура до завершения розыгрыша.

Календарь бразильской Серии А
Турнирная таблица бразильской Серии А

Видео: «Ботафого» выбил «Палмейрас» из Кубка Либертадорес

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