Тренер ЦСКА Николич объяснил, как поражение от «Ростова» повлияло на разгром «Рубина» в КР

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о влиянии поражения в матче с «Ростовом» (1:2) в РПЛ на разгромную победу армейцев в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (3:0).

«Мы постоянно работаем и ничего особенного в этот раз не делали, просто занимались своим делом. Разговоры, анализ, тренировка, теория, индивидуальная подготовка. Этим мы занимаемся всегда, это наша работа и задача. Но, конечно, я уже подчеркивал, что футбол с фанатами и без — две разных игры. С уважением к остальным клубам, но некоторым командам, тем, у кого есть огромное число фанатов, особенно тяжело без их поддержки. Мы как раз один из тех клубов, кому действительно тяжело без поддержки на трибунах, поскольку она колоссальная», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Материалы по теме Николич высказался о выходе ЦСКА в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Главные футбольные дерби России: