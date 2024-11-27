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Тренер ЦСКА Николич объяснил, как поражение от «Ростова» повлияло на разгром «Рубина» в КР

Тренер ЦСКА Николич объяснил, как поражение от «Ростова» повлияло на разгром «Рубина» в КР
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о влиянии поражения в матче с «Ростовом» (1:2) в РПЛ на разгромную победу армейцев в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«Мы постоянно работаем и ничего особенного в этот раз не делали, просто занимались своим делом. Разговоры, анализ, тренировка, теория, индивидуальная подготовка. Этим мы занимаемся всегда, это наша работа и задача. Но, конечно, я уже подчеркивал, что футбол с фанатами и без — две разных игры. С уважением к остальным клубам, но некоторым командам, тем, у кого есть огромное число фанатов, особенно тяжело без их поддержки. Мы как раз один из тех клубов, кому действительно тяжело без поддержки на трибунах, поскольку она колоссальная», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    
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