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Баста объяснил свист фанатов «Спартака» в адрес певицы Чеботиной во время финала КР

Баста объяснил свист фанатов «Спартака» в адрес певицы Чеботиной во время финала КР
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Президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) высказался об освистывании известной певицы Люси Чеботиной во время исполнения песни перед московским дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках финала Кубка России в 2022 году.

«Вообще всё, что происходит на секторе, это дело сектора. Конечно, люди болеют, кричат. Болельщики на секторе должны делать максимальную работу по, так сказать дискредитации оппонентов. Естественно, будут кричалки, будут и очень обидные кричалки. Для кого-то это всего лишь боление, для болельщика — это большая история поддержки своего клуба. Поэтому я бы сказал, что боление на секторе — это даже такой определённый вид спорта», — сказал Баста в эфире шоу «Вопрос ребром».

Напомним, в финале Кубка России в 2022 году московский «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1, став обладателем трофея.

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