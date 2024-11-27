«Мне не заплатили». Чеботина — о выступлении в финале Кубка России 2022 года

Известная певица Люся Чеботина высказалась о своём выступлении и свисте фанатов «Спартака» в её сторону перед московским дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках финала Кубка России в 2022 году.

«Свист фанатов? Во время выступления я была в наушниках и вообще отнеслась к этому спокойно (речь о свисте фанатов «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Я в принципе ко всему спокойно отношусь… У меня нет ни обиды, ни претензий. Ребята поддерживали свою команду…

Кстати, мне за это выступление не заплатили. Я искренне хотела поддержать команду. Я за «Динамо» болею», — сказала Чеботина в эфире шоу «Вопрос ребром».

Напомним, в финале Кубка России в 2022 году московский «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1, став обладателем трофея.

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