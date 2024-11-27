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Футболист «Зенита» Ерохин: стараюсь не пить алкоголь во время сезона

Футболист «Зенита» Ерохин: стараюсь не пить алкоголь во время сезона
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы о том, как поддерживает необходимую физическую форму.

– Тебе – 35 лет. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, то завидую. Можешь рассказать, как в 35 лет можно иметь такую крутую физическую форму? Это генетика?
– Наверное, не без этого. Ничего нового не скажу. Понимаю, что игровой тонус в любом случае важен для футболиста. Но, тем не менее, нужно всегда быть готовым к тому, чтобы сыграть 10 минут или 90 – любое время, которое предоставит тренерский штаб. Я стараюсь быть в форме. Самая главная мотивация – надо помогать команде.

– У Александра Ерохина есть вредные привычки?
– Думаю, что нет.

– Ты можешь выпить пива или вина после игры?
– Стараюсь во время сезона не пить алкоголь.

– Здоровый сон?
– Наверное, во всём важна мера. Какого-то фанатизма нет, но, тем не менее, после игр чем раньше ты сможешь уснуть, тем лучше восстановишься, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В текущем сезоне на счету 35-летнего Ерохина 197 игровых минут в 13 матчах «Зенита» в РПЛ (два гола, один результативный пас) и 588 игровых минут в семи матчах Кубка России (три гола, два результативных паса).

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