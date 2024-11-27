Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Губерниев опубликовал пост на фоне коррупционного скандала вокруг «Крыльев Советов»

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев опубликовал запись после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который утверждал, что самарские «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, связанным с коррупцией в судейском корпусе.

«В общем, либо в Самаре кто-то поведёт невесту в ЗАГС, либо невеста поведёт кого-то к прокурору…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. В следующем туре команда под руководством Игоря Осинькина встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Матч запланирован на 1 декабря и начнётся в 16:30 мск.

Материалы по теме Дмитрий Губерниев отреагировал на коррупционный скандал вокруг «Крыльев Советов»

Самый титулованный клуб России: