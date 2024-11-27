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Ерохин высказался о том, как «Зенит» предложил ему новый контракт

Ерохин высказался о том, как «Зенит» предложил ему новый контракт
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35-летний полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как подписывал новый контракт с сине-бело-голубыми летом 2024 года.

– Давай вернёмся в лето этого года. Команда ушла в отпуск, но в тот момент у тебя не было нового контракта. Можешь рассказать, что это был за период, когда казалось, что ты в команде, но при этом никто не понимал, продлят ли с тобой контракт?
– Ситуация могла как угодно развернуться. Если я не ошибаюсь, контракт с «Зенитом» был до 30 июня. Мы уже вышли из отпуска, начали тренироваться, у меня ещё действовал предыдущий контракт. Естественно, какой-то диалог о будущем был. Я продолжал работать с командой и обсуждали с тренером и с руководством эти моменты. В итоге пришли к тому, что подписали новый контракт. В любом случае я тренировался как всегда, с полной самоотдачей.

– Я правильно понимаю, что Сергей Богданович сказал: «Ты нам нужен. Мы на тебя рассчитываем», а дальше был разговор с руководством? Примерно такой был формат?
– В целом да. В первую очередь поговорили с Сергеем Богдановичем. Он озвучил свои мысли. Естественно, мнение главного тренера важно для любого футболиста. В дальнейшем обсудили с руководством и подписали контракт, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В текущем сезоне на счету Александра Ерохина участие в 20 матчах «Зенита» во всех турнирах, пять забитых мячей и три результативных паса.

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