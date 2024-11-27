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«Я — фанат «Эвертона». Анчелотти — о предстоящей игре «Реала» с «Ливерпулем»

«Я — фанат «Эвертона». Анчелотти — о предстоящей игре «Реала» с «Ливерпулем»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Игра пройдёт сегодня, 27 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если говорить о предстоящем матче, то это будет отличная игра. Для нас этот матч действительно очень важен, ведь нужно набирать как можно больше очков. Не знаю, сможем ли мы попасть в первую восьмёрку, потому что мы уже проиграли дважды…

Матч будет напряжённым, мы — два великих клуба с точки зрения истории. У нас разные особенности, и мы посмотрим, кто сможет навязать свою игру. «Ливерпуль» всегда очень силён — так было при Клоппе, так будет и при новом тренере Слоте. Моё отношение к «Ливерпулю»? Я — фанат «Эвертона», я — «синий», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Напомним, ранее Анчелотти тренировал «Эвертон» в АПЛ с 2019 по 2021 год.

На данный момент «Ливерпуль» находится на третьем месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У подопечных Слота 12 очков в четырёх матчах турнира. «Реал», в свою очередь, с шестью очками расположился на 21-й строчке.

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