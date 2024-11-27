Игорь Шалимов: с «Ростовом» ЦСКА просто потерял игру, когда всё было в руках

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о домашнем поражении ЦСКА от «Ростова» (1:2) после выигранного первого тайма в матче 16-го тура РПЛ 23 ноября.

«Во втором тайме всё поменялось. В одну быструю атаку армейцы убежали, но вся игра шла на половине поля ЦСКА. И тут вопрос в том, что поменялось и почему штаб армейцев не реагировал на изменение ситуации: хозяева потеряли инициативу, не могли выйти со своей половины поля — а замен не было до самого конца матча.… ЦСКА в итоге просто потерял игру, когда всё было в руках», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 1:0 в свою пользу к перерыву во втором тайме матча с «Ростовом» ЦСКА не нанёс ни одного удара по воротам и пропустил на 77-й и 89-й минутах. За весь матч главный тренер красно-синих Марко Николич произвёл одну двойную замену, на 87-й минуте выпустив Сауля Гуарирапу и Рифата Жемалетдинова вместо Тамерлана Мусаева и Данила Кругового.

Видео: Интервью с Игорем Дивеевым: ЦСКА, Николич, РПЛ, Европа