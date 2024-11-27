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Игорь Шалимов: с «Ростовом» ЦСКА просто потерял игру, когда всё было в руках

Игорь Шалимов: с «Ростовом» ЦСКА просто потерял игру, когда всё было в руках
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о домашнем поражении ЦСКА от «Ростова» (1:2) после выигранного первого тайма в матче 16-го тура РПЛ 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'     1:1 Голенков – 77'     1:2 Голенков – 89'    

«Во втором тайме всё поменялось. В одну быструю атаку армейцы убежали, но вся игра шла на половине поля ЦСКА. И тут вопрос в том, что поменялось и почему штаб армейцев не реагировал на изменение ситуации: хозяева потеряли инициативу, не могли выйти со своей половины поля — а замен не было до самого конца матча.… ЦСКА в итоге просто потерял игру, когда всё было в руках», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 1:0 в свою пользу к перерыву во втором тайме матча с «Ростовом» ЦСКА не нанёс ни одного удара по воротам и пропустил на 77-й и 89-й минутах. За весь матч главный тренер красно-синих Марко Николич произвёл одну двойную замену, на 87-й минуте выпустив Сауля Гуарирапу и Рифата Жемалетдинова вместо Тамерлана Мусаева и Данила Кругового.

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