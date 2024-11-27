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Стало известно, как «Реал» сыграет с «Ливерпулем» без травмированного Винисиуса

Стало известно, как «Реал» сыграет с «Ливерпулем» без травмированного Винисиуса
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти наигрывает полноценный переход команды к формации 4-4-2 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» из-за травмы бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, «сливочные» готовят к игре с «Ливерпулем» пару нападающих в лице французского форварда Килиана Мбаппе и марокканского атакующего хавбека Браима Диаса. При этом на одном из флангов полузащиты должен появиться турецкий атакующий футболист Арда Гюлер.

Напомним, из-за травм игру с «Ливерпулем», помимо Винисиуса, точно пропустят Родриго Гоэс, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Лукас Васкес, Давид Алаба и Орельен Тчуамени.

Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт на «Энфилде» сегодня, 27 ноября. «Реал» с шестью очками расположился на 21-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» находится на третьем месте с 12 очками.

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