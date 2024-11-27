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«Диалога с Карпиным не было». Кабутов рассказал об отношении к невызову в сборную России

«Диалога с Карпиным не было». Кабутов рассказал об отношении к невызову в сборную России
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32-летний правый защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов ответил на вопрос о своём отношении к отсутствию вызовов в сборную России.

– Несмотря на хорошую игру, вас не вызывают в сборную. Был ли диалог с главным тренером Карпиным? Не совсем понятно, как не замечать лучшего игрока по позиции.
– Не сказал бы, что я – лучший по позиции в РПЛ. В любом случае не мне давать такие оценки. Диалога с Валерием Карпиным у меня не было. Отношусь нормально к тому, что не вызывают – это решение главного тренера сборной. У него свой выбор, своё видение того, каким должен быть состав сборной России, — приводит слова Кабутова «Спорт Бизнес Online».

В текущем сезоне на счету 32-летнего Дмитрия Кабутова 17 матчей за «Рубин» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал, что не планирует до возвращения в официальные турниры вызывать на сборы национальной команды футболистов в возрасте старше 30 лет.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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