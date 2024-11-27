Мор рассказал о шансах «Спартака» на победу в матче Кубка России с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Кубка России между «Ростовом» и московским «Спартаком».

«Игра будет очень интересная, «Спартак» в хорошей форме и много забивает. «Ростов» вышел из небольшого кризиса. С учётом того что первый матч «Спартак» проиграл, шансы соперников абсолютно равны. Ротация будет, но не такая большая. «Спартаку» нужно будет побеждать, все предпосылки есть, состав будет приближенный к боевому», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в первой игре с минимальным счётом 1:0 победу одержали подопечные Валерия Карпина.

Главные футбольные дерби России: