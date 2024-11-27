Тороп — об Акинфееве: было дискомфортно — ты юный, а рядом легенда российского футбола

21-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал о том, как осваивался в одной вратарской бригаде с 38-летним капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым.

— Ранее ты также вспоминал историю, как два дня не мыл руки после знакомства с Игорем Акинфеевым. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы освоиться и чувствовать себя с ним на равных?

— Когда я стал вторым вратарем и плюс-минус адаптировался. Думаю, примерно за год. У меня получилось хорошо проявить себя в товарищеских матчах, и тогда я осознал, к чему надо стремиться. Первый год был достаточно сложным, но всему своё время. Было дискомфортно, потому что ты совсем юный, а рядом с тобой легенда российского футбола. Теперь я могу назвать Игоря хорошим другом. И каждая тренировка — просто кайф, — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

38-летний голкипер Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей своей карьеры, его первый официальный матч за армейцев состоялся в марте 2003 года, футболист является действующим обладателем большинства вратарских рекордов в российском футболе. Нынешний напарник Акинфеева по вратарской бригаде красно-синих Владислав Тороп родился в ноябре 2003 года.

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