«Бавария» повторила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» повторила рекорд «Барселоны» по беспроигрышной домашней серии на групповых этапах Лиги чемпионов, сообщает портал Opta Sport.

По данным источника, мюнхенцы не проигрывают в домашних матчах групповых этапов уже 33 игры подряд, имея в активе 31 победу и две ничьи. Эта серия является самой продолжительной в истории турнира, наряду с рекордом «Барселоны», которая не знала поражений на своём поле также в течение 33 матчей в период с 2009 по 2020 год.

Напомним, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» с минимальным счётом обыграла французский «ПСЖ». На данный момент «Бавария» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов после пяти матчей. На счету команды Компани девять очков.

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