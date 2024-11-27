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«Бавария» повторила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Бавария» повторила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов
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Мюнхенская «Бавария» повторила рекорд «Барселоны» по беспроигрышной домашней серии на групповых этапах Лиги чемпионов, сообщает портал Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

По данным источника, мюнхенцы не проигрывают в домашних матчах групповых этапов уже 33 игры подряд, имея в активе 31 победу и две ничьи. Эта серия является самой продолжительной в истории турнира, наряду с рекордом «Барселоны», которая не знала поражений на своём поле также в течение 33 матчей в период с 2009 по 2020 год.

Напомним, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» с минимальным счётом обыграла французский «ПСЖ». На данный момент «Бавария» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов после пяти матчей. На счету команды Компани девять очков.

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