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У «ПСЖ» нет шансов попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов — Opta

У «ПСЖ» нет шансов попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов — Opta
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Французский «Пари Сен-Жермен» не имеет шансов выйти напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира, сообщает статистический портал Opta.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

По информации источника, шансы оказаться в восьмёрке у «ПСЖ» равны нулю, тогда как пройти в стыковой раунд, заняв место с девятого по 24-е, — 55%.

Напомним, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с минимальным счётом уступил мюнхенской «Баварии» (0:1).

По итогам пяти матчей «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив четыре очка. Французский клуб отстаёт от восьмого места на семь очков. Впереди у парижан матчи с «Ред Булл Зальцбург» в гостях, с «Манчестер Сити» дома и на выезде со «Штутгартом».

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