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Марко Николич отреагировал на вопрос о слабом усилении игры ЦСКА с «Рубином» после замен

Марко Николич отреагировал на вопрос о слабом усилении игры ЦСКА с «Рубином» после замен
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич после крупной победы над «Рубином» в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со счётом 3:0 (первый матч 0:0) ответил на вопрос о слабой эффективности сделанных им замен.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

ПФК ЦСКА сегодня заслуженно выиграл, но отметим, что все голы были забиты в первом тайме. Можно ли сказать, что замены слабо усилили игру сегодня?
— Нам надо работать, прогрессировать и быть лучше в каждой игре. Нельзя недооценивать команды РПЛ, в каждом туре мы видим сложные матчи. Непросто играть против каждого соперника — что из верхней части таблицы, что из нижней. «Рубин» качественно играет и в атаке, и в обороне, так что я доволен победой со счетом 3:0. Что касается замен — это наши футболисты, мы с ними работаем, стараемся, чтобы они показывали свои лучшие качества. Когда эти замены срабатывают, все говорят, что тренер самый умный, когда нет — к тренерам обращены уже совсем другие слова, но я к этому уже давно привык, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

В матче ЦСКА — «Рубин» главный тренер армейцев Марко Николич провёл все пять замен, начав их на 72-й минуте. Ранее, 23 ноября, красно-синие уступили дома «Ростову» со счётом 1:2 в игре 16-го тура РПЛ после выигранного первого тайма, в этой встрече Николич провёл только две замены — обе на 87-й минуте.

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