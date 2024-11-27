Марко Николич отреагировал на вопрос о слабом усилении игры ЦСКА с «Рубином» после замен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после крупной победы над «Рубином» в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со счётом 3:0 (первый матч 0:0) ответил на вопрос о слабой эффективности сделанных им замен.

— ПФК ЦСКА сегодня заслуженно выиграл, но отметим, что все голы были забиты в первом тайме. Можно ли сказать, что замены слабо усилили игру сегодня?

— Нам надо работать, прогрессировать и быть лучше в каждой игре. Нельзя недооценивать команды РПЛ, в каждом туре мы видим сложные матчи. Непросто играть против каждого соперника — что из верхней части таблицы, что из нижней. «Рубин» качественно играет и в атаке, и в обороне, так что я доволен победой со счетом 3:0. Что касается замен — это наши футболисты, мы с ними работаем, стараемся, чтобы они показывали свои лучшие качества. Когда эти замены срабатывают, все говорят, что тренер самый умный, когда нет — к тренерам обращены уже совсем другие слова, но я к этому уже давно привык, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

В матче ЦСКА — «Рубин» главный тренер армейцев Марко Николич провёл все пять замен, начав их на 72-й минуте. Ранее, 23 ноября, красно-синие уступили дома «Ростову» со счётом 1:2 в игре 16-го тура РПЛ после выигранного первого тайма, в этой встрече Николич провёл только две замены — обе на 87-й минуте.

Видео: Интервью с Игорем Дивеевым: ЦСКА, Николич, РПЛ, Европа