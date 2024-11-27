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27 ноября главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ и КХЛ, НБА, бокс, Матвей Сафонов

«ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Баварии», «Фейеноорд» спасся с 0:3 от «Сити». Главное к утру
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Мюнхенская «Бавария» обыграла «ПСЖ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с российским вратарём Матвеем Сафоновым в стартовом составе, «Манчестер Сити» не смог обыграть «Фейеноорд», ведя в счёте 3:0 по ходу матча Лиги чемпионов, московское «Динамо» всухую победило ярославский «Локомотив», нанеся железнодорожникам второе кряду поражение в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бавария» минимально обыграла «ПСЖ» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
  2. «Ман Сити» не смог обыграть «Фейеноорд», ведя в счёте 3:0 по ходу матча Лиги чемпионов.
  3. Московское «Динамо» нанесло «Локомотиву» второе подряд сухое поражение в КХЛ.
  4. ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
  5. Победный гол Сергачёва в овертайме помог «Юте» обыграть «Монреаль».
  6. Губернатор Самарской области анонсировал изменения в руководстве «Крыльев».
  7. Гол Кадейкина в овертайме принёс «Трактору» гостевую победу в матче с минским «Динамо».
  8. «Бавария» повторила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов.
  9. «Барселона» разгромила «Брест» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
  10. Названа дата возможного реванша БетербиевБивол.
  11. Сафонов получил наивысшую оценку среди игроков «ПСЖ» после матча с «Баварией».
  12. Левандовскитретий игрок после Роналду и Месси, забивший 100 голов в Лиге чемпионов.
  13. Тренер «ПСЖ» Энрике установил антирекорд клуба в Лиге чемпионов.
  14. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 26 ноября.
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