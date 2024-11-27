«ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Баварии», «Фейеноорд» спасся с 0:3 от «Сити». Главное к утру

Мюнхенская «Бавария» обыграла «ПСЖ» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с российским вратарём Матвеем Сафоновым в стартовом составе, «Манчестер Сити» не смог обыграть «Фейеноорд», ведя в счёте 3:0 по ходу матча Лиги чемпионов, московское «Динамо» всухую победило ярославский «Локомотив», нанеся железнодорожникам второе кряду поражение в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».