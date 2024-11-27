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Марко Николич объяснил, почему ЦСКА будет очень тяжело с «Рубином» в матче РПЛ 30 ноября

Марко Николич объяснил, почему ЦСКА будет очень тяжело с «Рубином» в матче РПЛ 30 ноября
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич после крупной победы над «Рубином» в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со счётом 3:0 (первый матч 0:0) поделился ожиданиями от встречи с этим же соперником 30 ноября в матче 17-го тура РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что можете сказать о предстоящей игре с «Рубином» в РПЛ?
— Будет очень тяжело. У нас дисквалифицирован Роша — он важный игрок для нас, это нельзя забывать. У нас в команде нет по три одинаково сильных игрока на одну позицию. «Рубин» — качественный соперник, поэтому ожидаю сложную игру. Меня устроил любая победа в этом матче. Сейчас нам нужны борьба, дисциплина, результат. Каждый тайм наша команда должна провести правильно и быть сконцентрированной каждую секунду, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

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