Марко Николич объяснил, почему ЦСКА будет очень тяжело с «Рубином» в матче РПЛ 30 ноября

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после крупной победы над «Рубином» в ответной игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России со счётом 3:0 (первый матч 0:0) поделился ожиданиями от встречи с этим же соперником 30 ноября в матче 17-го тура РПЛ.
— Что можете сказать о предстоящей игре с «Рубином» в РПЛ?
— Будет очень тяжело. У нас дисквалифицирован Роша — он важный игрок для нас, это нельзя забывать. У нас в команде нет по три одинаково сильных игрока на одну позицию. «Рубин» — качественный соперник, поэтому ожидаю сложную игру. Меня устроил любая победа в этом матче. Сейчас нам нужны борьба, дисциплина, результат. Каждый тайм наша команда должна провести правильно и быть сконцентрированной каждую секунду, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.
- 27 ноября 2024
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