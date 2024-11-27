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Гвардиола объяснил замены в матче с «Фейеноордом». «Сити» пропустил три гола в концовке

Гвардиола объяснил замены в матче с «Фейеноордом». «Сити» пропустил три гола в концовке
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о заменах в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3). Напомним, на 68-й минуте матча испанский специалист сделал тройную замену, а через 7 минут нидерландский клуб начал камбэк.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«Замены? Игра не находилась под угрозой, когда начинались перестроения. Я не чувствовал, что «Фейеноорд» атакует… Натан Аке имел множество травм, и я не хотел подвергать его 90 минутам нагрузки. Илкай Гюндоган — единственный опорный полузащитник, который у нас есть, поэтому я сделал эту замену! Фил Фоден наиграл много минут, и я убрал его с поля пораньше, чтобы Кевин Де Брёйне смог получить игровой ритм», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что «Манчестер Сити» продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих встречах команда под руководством Хосепа Гвардиолы потерпела поражение. На данный момент «Сити» набрал восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

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