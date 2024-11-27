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Расписание матчей Кубка России 27 ноября

Расписание матчей Кубка России 27 ноября
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Сегодня, 27 ноября, пройдут матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов и ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Расписание матчей Кубка России 27 ноября (время — московское):

Первый этап 1/4 финала Пути регионов
16:00. «Урал» — «Химки»;
18:15. «Сочи» — «Динамо» Махачкала.

Ответные встречи 1/4 финала Пути РПЛ
18:15. «Ахмат» — «Зенит» (0:3);
20:30. «Ростов» — «Спартак» (1:0).

Ранее во второй этап 1/4 финала Пути регионов прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон», а в 1/2 финала Пути РПЛ отправился московский ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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