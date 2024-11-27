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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 27 ноября 2024, кто сыграет, Ливерпуль — Реал

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 27 ноября
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Сегодня, 27 ноября, продолжится 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках второго игрового дня тура состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 27 ноября:

20:45 мск. «Штурм» — «Жирона»;
20:45 мск. «Црвена Звезда» — «Штутгарт»;
23:00 мск. «Болонья» — «Лилль»;
23:00 мск. ПСВ — «Шахтёр»;
23:00 мск. «Монако» — «Бенфика»;
23:00 мск. «Селтик» — «Брюгге»;
23:00 мск. «Астон Вилла» — «Ювентус»;
23:00 мск. «Ливерпуль» — «Реал»;
23:00 мск. «Динамо» Загреб — «Боруссия» Дортмунд.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Таблица Лиги чемпионов
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