Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, продолжится 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках второго игрового дня тура состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 27 ноября:

20:45 мск. «Штурм» — «Жирона»;

20:45 мск. «Црвена Звезда» — «Штутгарт»;

23:00 мск. «Болонья» — «Лилль»;

23:00 мск. ПСВ — «Шахтёр»;

23:00 мск. «Монако» — «Бенфика»;

23:00 мск. «Селтик» — «Брюгге»;

23:00 мск. «Астон Вилла» — «Ювентус»;

23:00 мск. «Ливерпуль» — «Реал»;

23:00 мск. «Динамо» Загреб — «Боруссия» Дортмунд.

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.