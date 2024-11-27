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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Монако» — «Бенфика»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Монако» — «Бенфика»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «Монако» и португальская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Встречу будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Раде Обренович. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

«Монако» после четырёх сыгранных матчей в Лиге чемпионов сезона-2024/2025 набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Барселона» имеет в своём активе четыре очка и располагается на 22-й строчке.

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