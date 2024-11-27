Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, пройдёт стартовый матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 27 ноября (время — московское):

18:30. «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Петрокуб» (Молдавия).

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирную таблицу общего этапа Лиги конференций возглавляет английский «Челси». Команда набрала девять очков за три матча. По три победы также одержали польские «Легия» и «Ягеллония», австрийский «Рапид», португальская «Витория Гимарайнш» и немецкий «Хайденхайм».