Дмитрий Кабутов: у нас в «Рубине» хороший коллектив. Как сказал Олег Иванов — без крыс

Правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался о моральном микроклимате в казанской команде.

«У нас хороший коллектив. Как в одном из интервью сказал Олег Иванов, без крыс. После игр мы спокойно можем сесть все вместе и обсудить игру. Понятно, что не все говорят на русском и английском, но все друг друга понимают. Так чуть-чуть общаемся, иностранцы понемногу понимают русский», — приводит слова Кабутова «Спорт Бизнес Online».

Казанский «Рубин» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место. После 16 туров в активе команды главного тренера Рашида Рахимова 22 набранных очка. В Фонбет Кубке России казанцы вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где уступили по сумме двух матчей с ЦСКА (0:0, 0:3), и продолжат борьбу в нижней сетке (Пути регионов).

Видео: Глушаков — что с карьерой, характер «Спартака». ПЛН #86