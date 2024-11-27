«Астон Вилла» — «Ювентус»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английская «Астон Вилла» и итальянский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Астон ВИлла» после четырёх сыгранных матчей в Лиге чемпионов сезона-2024/2025 набрала девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Ювентус» имеет в своём активе семь очков и располагается на 16-й строчке.