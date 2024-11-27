«Зачем позориться?!» Французский журналист раскритиковал тренера «ПСЖ» за выбор Сафонова

Известный французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал тренерский штаб «ПСЖ» за выбор Матвея Сафонова на матч Лиги чемпионов с «Баварией». Российский голкипер допустил ошибку, после которой был забит единственный гол в матче. Парижане проиграли со счётом 0:1.

«Сейвы, которые делает Сафонов, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема даже не в ошибке россиянина, а в том, зачем вообще позориться с вратарскими рокировками?! Сначала Энрике ставит одного, потом — другого… А теперь он потерял Доннарумму. Всё кончено. Гол от «Баварии»? Сафонов выглядел смешно.

Луис Энрике измотает «ПСЖ». Он опустошит клуб, потому что из-за него у него возникнут разногласия с болельщиками. Он относится к типажу тренеров, которые изматывают и опустошают клуб», — приводит слова Риоло RMC Sport.