Гвардиола объяснил, как у него появились царапины на лице после матча с «Фейеноордом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как у него появились царапины на лице и голове после упущенной победы над «Фейеноордом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44' 2:0 Гюндоган – 50' 3:0 Холанд – 53' 3:1 Хадж Мусса – 75' 3:2 Хименес – 82' 3:3 Ганцко – 89'
«Ногтём поработал. Хотел сделать себе больно», – приводит слова Гвардиолы beIN Sport.
Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих встречах подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражения. В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» (11 декабря). По состоянию на сегодняшний день «горожане» занимают 15-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ.
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