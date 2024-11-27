Гвардиола объяснил, как у него появились царапины на лице после матча с «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как у него появились царапины на лице и голове после упущенной победы над «Фейеноордом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ногтём поработал. Хотел сделать себе больно», – приводит слова Гвардиолы beIN Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих встречах подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражения. В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» (11 декабря). По состоянию на сегодняшний день «горожане» занимают 15-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ.