Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче ЛЧ со «Спортингом» со счётом 5:1

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (5:1).

«Доминировать и забивать голы команде, которая за 18 месяцев не проиграла ни одного матча, — задача не из лёгких, и мы, безусловно, с этим справились. Очевидно, мы очень разочарованы тем угловым. Им удалось забить, и вы смогли увидеть их качество, насколько хорошо они организованы, насколько хорошо они готовились к нам.

Мы проиграли «Интеру», но, как и в этом матче, я был очень горд тем, как команда играла и доминировала в таком противостоянии. В этих двух матчах подряд результаты были разными, но игра была на высоте», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.