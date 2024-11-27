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Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче ЛЧ со «Спортингом» со счётом 5:1

Тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче ЛЧ со «Спортингом» со счётом 5:1
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Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 7'     0:2 Хаверц – 22'     0:3 Магальянс – 45+1'     1:3 Инасиу – 47'     1:4 Сака – 65'     1:5 Троссард – 82'    

«Доминировать и забивать голы команде, которая за 18 месяцев не проиграла ни одного матча, — задача не из лёгких, и мы, безусловно, с этим справились. Очевидно, мы очень разочарованы тем угловым. Им удалось забить, и вы смогли увидеть их качество, насколько хорошо они организованы, насколько хорошо они готовились к нам.

Мы проиграли «Интеру», но, как и в этом матче, я был очень горд тем, как команда играла и доминировала в таком противостоянии. В этих двух матчах подряд результаты были разными, но игра была на высоте», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

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