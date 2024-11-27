«Удалось сыграть на очень высоком уровне». Сака — о матче «Арсенала» со «Спортингом» в ЛЧ

Нападающий английского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (5:1).

«Гол с пенальти? Думаю, это вернуло нам импульс. Против такой команды, как эта, всегда наступал период, когда мы оказывались под давлением. Мы пропустили один мяч, но в остальном справились довольно хорошо.

Мы знали, что это важная игра, мы проиграли последний матч в Лиге чемпионов, давно не побеждали. Я не помню, когда мы в последний раз забивали на выезде в Европе, но мы вышли на поле с уверенностью в себе, как будто не было никаких неудач. Нам удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим», — приводит слова Саки официальный сайт УЕФА со ссылкой на официальный сайт «Арсенала».