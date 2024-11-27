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«Удалось сыграть на очень высоком уровне». Сака — о матче «Арсенала» со «Спортингом» в ЛЧ

«Удалось сыграть на очень высоком уровне». Сака — о матче «Арсенала» со «Спортингом» в ЛЧ
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Нападающий английского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 7'     0:2 Хаверц – 22'     0:3 Магальянс – 45+1'     1:3 Инасиу – 47'     1:4 Сака – 65'     1:5 Троссард – 82'    

«Гол с пенальти? Думаю, это вернуло нам импульс. Против такой команды, как эта, всегда наступал период, когда мы оказывались под давлением. Мы пропустили один мяч, но в остальном справились довольно хорошо.

Мы знали, что это важная игра, мы проиграли последний матч в Лиге чемпионов, давно не побеждали. Я не помню, когда мы в последний раз забивали на выезде в Европе, но мы вышли на поле с уверенностью в себе, как будто не было никаких неудач. Нам удалось сыграть на очень высоком уровне, и я очень горжусь этим», — приводит слова Саки официальный сайт УЕФА со ссылкой на официальный сайт «Арсенала».

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