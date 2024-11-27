Защитник «Ростова» Вахания поделился ожиданиями от ответной игры со «Спартаком» в Кубке

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 27 ноября. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В первом матче в Москве «Ростов» одержал победу со счётом 1:0.

«Не думаю, что в ответном матче со «Спартаком» мы будем вспоминать о преимуществе в один мяч. Настрой на игру — выйти и победить. Без оглядки назад. «Спартак» — трудная, хорошая команда. Мы хотим победить и пойти дальше по Пути РПЛ в Кубке России», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.