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Защитник «Ростова» Вахания поделился ожиданиями от ответной игры со «Спартаком» в Кубке

Защитник «Ростова» Вахания поделился ожиданиями от ответной игры со «Спартаком» в Кубке
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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 27 ноября. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В первом матче в Москве «Ростов» одержал победу со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что в ответном матче со «Спартаком» мы будем вспоминать о преимуществе в один мяч. Настрой на игру — выйти и победить. Без оглядки назад. «Спартак» — трудная, хорошая команда. Мы хотим победить и пойти дальше по Пути РПЛ в Кубке России», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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