Игрок «Спартака» Барко поделился ожиданиями от кубкового матча с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился ожиданиями от кубкового матча с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 27 ноября, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра — в 20:30 п московскому времени.

«Не думаю, что в «Ростове» после победы над «Локомотивом» могут быть плохие результаты. После победы мы больше мотивированы, хотя у нас нет с этим проблем. Мы готовы к следующей неделе, к играм с «Ростовом» и «Краснодаром», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, первый матч этих соперников на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России завершился победой «Ростова» со счётом 1:0.