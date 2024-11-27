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Игрок «Спартака» Барко поделился ожиданиями от кубкового матча с «Ростовом»

Игрок «Спартака» Барко поделился ожиданиями от кубкового матча с «Ростовом»
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился ожиданиями от кубкового матча с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 27 ноября, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра — в 20:30 п московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что в «Ростове» после победы над «Локомотивом» могут быть плохие результаты. После победы мы больше мотивированы, хотя у нас нет с этим проблем. Мы готовы к следующей неделе, к играм с «Ростовом» и «Краснодаром», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, первый матч этих соперников на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России завершился победой «Ростова» со счётом 1:0.

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