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Писарев рассказал, в каком случае Соболев может быть полезен для «Зенита»

Писарев рассказал, в каком случае Соболев может быть полезен для «Зенита»
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. По словам Писарева, форвард может быть полезен, когда получает регулярную игровую практику.

«Соболев старается. Во-первых, это российский нападающий, понятно, что это тоже очень важно. Когда набирает форму, Соболев очень хорош, но именно когда у него есть набор формы, когда он физически себя хорошо чувствует. Он в игровом тонусе должен быть, тогда он приносит пользу», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Соболеву 27 лет, к «Зениту» Александр присоединился в летнее трансферное окно — 2024. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи.

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