«Кто лучше?» Пресс-служба УЕФА предложила выбрать между сейвами Сафонова и Райи

В официальном аккаунте УЕФА в социальной сети Х (ранее Twitter) сравнили сейвы российского голкипера французского «Пари-Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря английского «Арсенала» Давида Райи. Оба достали мяч из нижнего угла в матчах Лиги чемпионов 26 ноября. Сафонов перевёл мяч в штангу.

«Пари-Сен-Жермен» вчера, 26 ноября, встречался с немецкой «Баварией» и уступил со счётом 0:1. Единственный мяч был забит после розыгрыша углового. «Арсенал» на выезде разгромил португальский «Спортинг» — 5:1.

«Райя и Сафонов. Кто сделал это лучше?» — написано в сообщении.

Отметим, что большинство комментариев посвящено голкиперу «Арсенала».