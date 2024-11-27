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«Кто лучше?» Пресс-служба УЕФА предложила выбрать между сейвами Сафонова и Райи

«Кто лучше?» Пресс-служба УЕФА предложила выбрать между сейвами Сафонова и Райи
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В официальном аккаунте УЕФА в социальной сети Х (ранее Twitter) сравнили сейвы российского голкипера французского «Пари-Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря английского «Арсенала» Давида Райи. Оба достали мяч из нижнего угла в матчах Лиги чемпионов 26 ноября. Сафонов перевёл мяч в штангу.

«Пари-Сен-Жермен» вчера, 26 ноября, встречался с немецкой «Баварией» и уступил со счётом 0:1. Единственный мяч был забит после розыгрыша углового. «Арсенал» на выезде разгромил португальский «Спортинг» — 5:1.

«Райя и Сафонов. Кто сделал это лучше?» — написано в сообщении.

Отметим, что большинство комментариев посвящено голкиперу «Арсенала».

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