Полузащитник «Рубина» Ходжа: было приятно играть против Пьянича

Футболист «Рубина» Велдин Ходжа высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

«Футболисты ЦСКА играли лучше и победили. Но у нас ещё есть шанс, чтобы сделать многое для возвращения в борьбу за Кубок России. Мне было приятно играть против Пьянича. Он очень хороший игрок. Что касается русской зимней погоды, то она приятная», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Рубин» и ЦСКА играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 3:0.