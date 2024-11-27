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Полузащитник «Рубина» Ходжа: было приятно играть против Пьянича

Полузащитник «Рубина» Ходжа: было приятно играть против Пьянича
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Футболист «Рубина» Велдин Ходжа высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«Футболисты ЦСКА играли лучше и победили. Но у нас ещё есть шанс, чтобы сделать многое для возвращения в борьбу за Кубок России. Мне было приятно играть против Пьянича. Он очень хороший игрок. Что касается русской зимней погоды, то она приятная», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Рубин» и ЦСКА играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 3:0.

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