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Тренер «Рубина» Рахимов объяснил выбор состава на ответный матч Кубка России с ЦСКА

Тренер «Рубина» Рахимов объяснил выбор состава на ответный матч Кубка России с ЦСКА
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о выборе стартового состава на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. «Рубин» проиграл в Москве со счётом 0:3 и опустился в сетку Пути регионов Кубка России. Первая игра в Казани завершилась вничью — 0:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«Неожиданный стартовый состав? Мы смотрим, что происходит в последние дни. Большую нагрузку получил Кабутов. Недавно восстановился Рожков. Хотели создать большую интенсивность за счёт Фамейе, Дардана, Йочича, который проделал большой объём работы. У нас не было крайних латералей», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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