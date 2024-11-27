Игрок «Зенита» Ерохин ответил на вопрос, является ли Семак главным тренером в его карьере

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, является ли Сергей Семак главным тренером в его профессиональной футбольной карьере.

— Шесть чемпионств с Семаком. Можно ли сказать, что это главный тренер в твоей карьере? Хотя ты работал с Бердыевым и рядом других серьёзных людей.

— В плане результата, достижений — да. Даже если смотреть на все эти сезоны, очень редко были какие-то сложные внутрикомандные ситуации. Всегда была хорошая атмосфера внутри коллектива. Все были заряжены одной целью — выиграть чемпионат, как можно лучше играть. Конечно же, есть тренеры, которые также повлияли на моё становление как футболиста: это и Кучук, и Тарханов, и Бердыев, в сборной — Черчесов. Благодарен каждому! — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.