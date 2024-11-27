«Не увидел большого преимущества у ЦСКА». Рахимов — о поражении «Рубина» со счётом 0:3

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. «Рубин» проиграл со счётом 0:3. В составе армейцев отличились Келлвен, Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев.

«Я не увидел большого преимущества у ЦСКА, они наказали нас за ошибки. Я не особо верю в эту статистику, но по xG ЦСКА наиграл только на 0,31. Когда мы плохо реагировали на эти моменты. Когда нужно было бежать за Келлвеном тому же Безрукову. Такие игры случаются. По второму тайму не было претензий. Когда ты выходишь при 0:3, время проходит, соперник сел глубже, а мы были не опаснее», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».