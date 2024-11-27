Главный тренер «Тюмени» Меньщиков назвал матч с «Краснодаром» самым безумным в своей жизни
Поделиться
Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков прокомментировал поражение в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:3, 2:4 пен.).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 3
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22' 0:2 Смолов – 37' 0:3 Смолов – 53' 1:3 Поройков – 57' 2:3 Поройков – 62' 3:3 Ткачук – 87'
«Матч с «Краснодаром» — самый безумный в моей жизни. Отставание удалось отыграть за счёт характера, самоотдачи ребят и замен. Не думаю, что мы помогли «Спартаку», измотав «Краснодар». Всё равно у них была ротация. По-моему, часть игроков из основы даже не приезжала. У нашей команды есть чувство гордости, что дали бой. Наверное, некий героизм присутствует. Понимаем, что мы что-то можем. Будем исправлять ситуацию в чемпионате», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2024
-
12:11
-
11:52
-
11:38
-
11:25
-
11:15
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:45
-
10:40
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:21
-
10:10
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:52
-
09:47
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:58
-
08:45
-
08:30
-
08:29