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Главный тренер «Тюмени» Меньщиков назвал матч с «Краснодаром» самым безумным в своей жизни

Главный тренер «Тюмени» Меньщиков назвал матч с «Краснодаром» самым безумным в своей жизни
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Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков прокомментировал поражение в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:3, 2:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 3
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22'     0:2 Смолов – 37'     0:3 Смолов – 53'     1:3 Поройков – 57'     2:3 Поройков – 62'     3:3 Ткачук – 87'    

«Матч с «Краснодаром» — самый безумный в моей жизни. Отставание удалось отыграть за счёт характера, самоотдачи ребят и замен. Не думаю, что мы помогли «Спартаку», измотав «Краснодар». Всё равно у них была ротация. По-моему, часть игроков из основы даже не приезжала. У нашей команды есть чувство гордости, что дали бой. Наверное, некий героизм присутствует. Понимаем, что мы что-то можем. Будем исправлять ситуацию в чемпионате», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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