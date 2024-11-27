Главный тренер «Тюмени» Меньщиков назвал матч с «Краснодаром» самым безумным в своей жизни

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков прокомментировал поражение в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:3, 2:4 пен.).

«Матч с «Краснодаром» — самый безумный в моей жизни. Отставание удалось отыграть за счёт характера, самоотдачи ребят и замен. Не думаю, что мы помогли «Спартаку», измотав «Краснодар». Всё равно у них была ротация. По-моему, часть игроков из основы даже не приезжала. У нашей команды есть чувство гордости, что дали бой. Наверное, некий героизм присутствует. Понимаем, что мы что-то можем. Будем исправлять ситуацию в чемпионате», — сказал Меньщиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.