Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет
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Полузащитник «Байера» Флориан Вирц забил 17 голов в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы, повторив результат экс-нападающего «Барселоны», а ныне игрока «Интер Майами» Лионеля Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
5 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Вирц – 8' 2:0 Гримальдо – 11' 3:0 Вирц – 30' 4:0 Шик – 61' 5:0 Гарсия – 72'
Накануне, 26 ноября, «Байер» встречался с «Зальцбургом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Балакин (Украина). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.
21-летний Вирц оформил дубль в этой встрече. Флориан выступает за первую команду «Байера» с 2020 года.
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