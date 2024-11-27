Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц забил 17 голов в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы, повторив результат экс-нападающего «Барселоны», а ныне игрока «Интер Майами» Лионеля Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет.

Накануне, 26 ноября, «Байер» встречался с «Зальцбургом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Балакин (Украина). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

21-летний Вирц оформил дубль в этой встрече. Флориан выступает за первую команду «Байера» с 2020 года.