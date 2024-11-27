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Игрок «Рубина» Рахмоналиев: в первом тайме с ЦСКА мы сами себе «привезли» голы

Игрок «Рубина» Рахмоналиев: в первом тайме с ЦСКА мы сами себе «привезли» голы
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Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«Мне кажется, что в первом тайме с ЦСКА мы сами себе «привезли» голы, уже во втором тайме старались забивать и делать как можно лучше. Но не получалось играть более агрессивно в третьей зоне. Из-за этого такой результат матча.

В первом матче играли агрессивно и более быстрее реагировали на потерю мяча. В ответной игре реагировали позднее, поэтому ЦСКА реализовал свои шансы и моменты. Нельзя сказать, хорошо или плохо, что мы проиграли ЦСКА, но остались в Кубке России. Всевышний нам дал такое развитие событий», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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